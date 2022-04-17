Скип Бэйлесс: «Майами» выиграет в финале у «Мемфиса»

Известный спортивный эксперт считает, что станет чемпионом в этом году, выиграв финальную серию у .

«Я ставлю на «Мемфис» на Западе и на «Майами» на Востоке. Из-за их огромного опыта и фактора Пэта Райли, я ставлю на победу «Майами» над «Мемфисом» в финале.

«Гризлис» потом еще сыграют в нескольких финалах и выиграют. Они могут выиграть еще два или три финала до того, как Джа Морэнт уйдет из этой команды. Но сейчас я ставлю на «Хит», потому что они находятся в идеальной ситуации, чтобы выиграть Восток», – заявил эксперт.

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