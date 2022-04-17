Джон Коллинз попытается сыграть в 1-м матче против «Майами»

Тяжелый форвард «Атланты» Джон Коллинз попытается помочь своей команде в первом матче серии первого раунда плей-офф против «Майами», сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Коллинз не играл с 11 марта из-за травм стопы и пальца. Пока участие форварда в матче официально находится под вопросом.
Коллинзу, вероятно, потребуется вернуться в строй раньше времени в связи с травмой колена у центрового «Хоукс» Клинта Капелы, который выбыл как минимум на неделю.
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