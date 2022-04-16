Владислав Коновалов: «Старание «Автодора» скоро перейдет в качество»

Исполняющий обязанности главного тренера Владислав Коновалов отметил старание молодых игроков в матче против «Локомотива-Кубань» (83:106), после которого его команда заняла 6-е место.

«Поздравляю соперника с победой. Игра им удалась, особенно паре Мотли – Макколлум. Была установка их сдержать, но не все получилось. Тем не менее, хочу сказать слова благодарности своим ребятам, они старались. Да, ошибались, это свойственно молодости, но их старания скоро перейдут в качество.

Только в соперничестве с соперниками такого высокого уровня талант перерастает в мастерство. Нам предстоит подготовка к серии с УНИКСом. Для нашей команды это будет невероятный опыт», – сказал Коновалов.

Переход из футбола, сомнения в себе и уход из интерната: как Влад Емченко дорос до основы «Локо» и сборной