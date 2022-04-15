Владислав Коновалов – о «Локомотиве-Кубань»: «Вновь в действии их опасная связка на пик-н-роллах Макколлум – Мотли»

И.о. главного тренера Владислав Коновалов поделился ожиданиями от завтрашнего матча против -Кубань» в рамках Лиги ВТБ.

«Нас ждет непростой поединок в Краснодаре. С возвращением в строй Мотли игра «Локомотива» преобразилась – стала более агрессивной, атлетичной и динамичной. Вновь в действии их опасная связка на пик-н-роллах Макколлум – Мотли, которую нам никак не удавалось остановить в домашнем матче. Наша задача не изменилась – в первую очередь сдержать данный тандем.

В сложившихся обстоятельствах свободу могут получить другие игроки «Локомотива». Мы должны быть готовы к этому и постараться ограничить атакующий потенциал хозяев. Краснодарская команда доминирует в быстром баскетболе в лиге ВТБ и набирает много очков в переходах. Поэтому в нападении нам следует действовать собранно, минимизировать потери и неподготовленные броски, чтобы не дать «железнодорожникам» развивать быстрые атаки», – сказал Коновалов.

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