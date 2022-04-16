Бранко Максимович: «Эмоции возобладали над хладнокровием — это свойственно молодости»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович рассказал об эмоциональной составляющей матча против (106:83) в лиге ВТБ, победа в котором позволила его команде занять 4-е место в регулярном чемпионате.

«Сегодня допустили 14 потерь — это слишком много для одного матча. Установка была играть агрессивно, но эмоции возобладали несколько раз над хладнокровием в принятии решений — это свойственно молодости. Будем над этим работать.

Тем не менее, сегодня одержана победа, с чем я всех поздравляю. В первую очередь — болельщиков, которые мощно поддержали нас. В плей-офф это будет для нас очень важно», – сказал Максимович.

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