«Зенит» объявил о расторжении контракта с Миндаугасом Кузминскасом

Петербургский официально объявил о расторжении контракта с литовским форвардом (32 года, 206 см) по соглашению сторон.

Кузминскас стал игроком «Зенита» летом 2021 года. Литовец провел 10 матчей в Лиге ВТБ, набирая в среднем 7,0 очка, 1,9 подбора и 0,7 передачи. В 22 матчах его средние показатели составили 5,0 очка, 2,0 подбора и 0,3 передачи.

«Нахожусь в стране под санкциями, на качество жизни это никак не влияет». Антон Понкрашов открывает Иран

Виктор Кейру: «Я был жесткий противник баскета, но Майкл Джордан умеет вдохновлять»