«Зенит» объявил о расторжении контракта с Миндаугасом Кузминскасом

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Петербургский «Зенит» официально объявил о расторжении контракта с литовским форвардом Миндаугасом Кузминскасом (32 года, 206 см) по соглашению сторон.

Кузминскас стал игроком «Зенита» летом 2021 года. Литовец провел 10 матчей в Лиге ВТБ, набирая в среднем 7,0 очка, 1,9 подбора и 0,7 передачи. В 22 матчах Евролиги его средние показатели составили 5,0 очка, 2,0 подбора и 0,3 передачи.

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