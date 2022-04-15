Кайри Ирвинг: «Мы ничего не ждем от Бена Симмонса»

Разыгрывающий «Бруклина» вслед за своим одноклубником Кевином Дюрэнтом заявил, что не рассчитывает на участие в серии первого раунда плей-офф против .

«Мы ничего не ждем от Бена. Я не иду домой со словами «Бен будет играть в 4-м матче». Я не знаю, откуда берутся эти сообщения.

Я не жду от Бена ничего, кроме того, чтобы он просто восстановился. И если он будет готов играть – отлично», – сказал Ирвинг.

«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта – фаворит Востока или команда уровня плей-ин? Никто толком не понимает