«Кавальерс» потерпели 18-е поражение в сезоне, имея по ходу преимущество 10 и более очков

«Кавальерс» в пятницу потерпели домашнее поражение от «Хоукс» (101:107) в решающем матче плей-ин.

По ходу встречи уступала 14 очков. В регулярном чемпионате «Кливленд» 17 раз проигрывал, имея по ходу преимущество 10 и более очков. Это худший показатель среди всех команд в текущем сезоне.

«Хоукс» в нынешнем сезоне пять раз совершали камбеки, уступая по ходу 14 очков. 31 декабря им удалось сделать это в матче против .

Вторую половину «Атланта» выиграла с преимуществом «+16».

Статистика регулярки: разные половины сезона, лидеры по очкам в играх и обновление приложения по энтропии