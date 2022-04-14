Джей Ар Смит: «Мы постоянно курили травку в «пузыре»

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит в подкасте All The Smoke рассказал, что игроки НБА курили в «пузыре» Орландо в 2020 году, чтобы справиться с напряжением.

«Мы постоянно курили травку. Так мы вышли из ситуации, и я рад, что мы это сделали. Многие думали, что мы не сможем хорошо играть. Когда мы приехали в «пузырь», многие игроки не могли хорошо выступать при пустых трибунах, но в итоге мы увидели хороший баскетбол.

Это не то же самое, что алкоголь. Ты не сможешь набрать 60 очков, будучи пьяным», – сказал Смит.

НБА завершала сезон-2019/20 в «пузыре» в Орландо из-за пандемии коронавируса. Смит выступал за , которые стали чемпионами.

Бросил в тренера супом, ездил по Нью-Йорку на бронеавтомобиле, опубликовал задницу подруги. 100 раз, когда Джей Ар Смит трахнул нормальность