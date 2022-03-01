Джей Ар Смит – об игроках НБА: «Мы скорее просадим 60 тысяч в стрипклубе, чем накормим людей на районе»

Двукратный чемпион НБА Джей Ар Смит выразил мнение, что получающие крупные зарплаты баскетболисты лиги должны активнее помогать нуждающимся в местных сообществах.

«Могут ли люди изменить свой образ жизни с 10 миллионами долларов в кармане? Мы были в «пузыре», случилась история с Джорджем Флойдом, мы перестали играть. Мы думали, о чем будем просить владельцев? Да хватит просить их о чем-то. О чем вы их просите?

Вот у нас тут есть , вот , вот . Я в буквальном смысле сижу рядом со всеми этими чуваками из Лос-Анджелеса. И я такой: «Братан, я не считаю твои бабки, но кто-то другой это делает». Итак, ты зарабатываешь 200 миллионов долларов, ты зарабатываешь 200, ты зарабатываешь 150, ты зарабатываешь 180. Почему у вас нет собственного спортзала ? Почему мы каждый раз должны гнать в зал UCLA, чтобы тренироваться, когда находимся в Лос-Анджелесе? Вы все из одного и того же сообщества, вы хотите вдохновлять детей, которые смотрят на вас? Нужно всего пятеро человек.

250, 250, 250, 250, 250. Какой банк нам откажет? Мы собираемся построить все эти вещи для нашего сообщества. Мы построим залы, спортивные центры, создадим лиги и все такое. Кто нас остановит? У нас есть деньги... Но у нас нет правильного мышления. Мы скорее просадим 60 тысяч в стрипклубе, чем накормим 2500 человек на районе.

Подумайте об этом. Хотя, конечно, я вынужден оговориться, что являюсь лицемером, потому что сам делал все то же самое. Я бездумно швырял деньги в клубах, бесцельно напивался в барах. Теперь я сижу здесь и думаю, какой же я тупой нигер, ведь я мог десять раз накормить народ в сообществе на те деньги... Я был замкнут на себе, у меня было это европоцентристское мышление. Мне нужна была дизайнерская куртка, мне нужны крутые джинсы, мне нужна эта сумка, мне нужно выглядеть так и так, потому что так делают ветераны в команде, у них крутая тачка. Но зачем? Кого я пытаюсь впечатлить, я даже сам не удовлетворен собой», – рассказал Смит.

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