Си Джей Макколлум набрал 27 очков в первой половине матча со «Сперс»

Защитник «Пеликанс» стал главным действующим лицом в первой половине матча плей-ин со «Сперс» (113:103).

Макколлум реализовал 10 из 12 с игры и набрал 27 очков.

Всего Си Джей провел на площадке 39 минут, записав на свой счет 32 очка, 6 подборов и 7 передач (12 из 23 с игры).

В матче за 8-е место на Западной конференции сыграет с «Клипперс».

«Пеликанс» убрали с дороги «Лейкерс» и рвутся в плей-офф НБА

WHAT A HALF FOR CJ MCCOLLUM 😱 -27 PTS -10/12 FG Pelicans lead 61-50 at the break. pic.twitter.com/CiHTzZdhGl