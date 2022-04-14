Си Джей Макколлум набрал 27 очков в первой половине матча со «Сперс»

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Защитник «Пеликанс» Си Джей Макколлум стал главным действующим лицом в первой половине матча плей-ин со «Сперс» (113:103).

Макколлум реализовал 10 из 12 с игры и набрал 27 очков.

Всего Си Джей провел на площадке 39 минут, записав на свой счет 32 очка, 6 подборов и 7 передач (12 из 23 с игры).

В матче за 8-е место на Западной конференции «Новый Орлеан» сыграет с «Клипперс».

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