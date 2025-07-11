5

Кенни Эткинсон: «В следующие 2-3 года Эван Мобли должен попасть в число претендентов на MVP»

Главный тренер «Кэвс» ставит высокую планку для форварда.

 «Не хочу давить на него, но в следующие 2-3 года Эван Мобли должен попасть в число претендентов на MVP», – сказал Эткинсон.

24-летний Мобли в сезоне-2024/25 занял 10-е место в голосовании за MVP. Кроме того, он получил награду «Лучшему защищающемуся», впервые в карьере попал на Матч всех звезд и был включен во вторую символическую сборную НБА.

В прошлом сезоне форвард в среднем набирал 18,5 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи и 1,6 блок-шота за матч, реализуя 55,7% бросков с игры и 37% из-за дуги.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Дастина Допирака в соцсети X
logoЭван Мобли
logoКенни Эткинсон
logoКливленд
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Билл Симмонс представил пирамиду 15 лучших игроков НБА 2025 года
4530 мая, 05:39Фото
Коби Олтмен: «Наш потолок определяет Эван Мобли, а не Донован Митчелл. Нам нужно больше от него в плей-офф»
1126 мая, 16:48
Донован Митчелл – в первой сборной НБА, Леброн Джеймс и Стефен Карри – во второй, Джеймс Харден – в третьей
3924 мая, 03:25
Главные новости
Рик Карлайл: «Через год организуем следующий поход в плей-офф»
9 минут назад
«Лейкерс» обозначили смену приоритета с Леброна Джеймса серией микроагрессий». ESPN описал происходящее в клубе из Лос-Анджелеса
327 минут назад
Карсен Эдвардс перешел в «Виртус»
158 минут назад
Сани Бечирович занял должность спортивного директора «Зенита»
1сегодня, 14:41Фото
Тренер «Далласа» Джош Брогхамер: «Райан Нембхард жесткий, умный, оттесняет больших парней и принимает верные решения»
сегодня, 14:21Видео
Брэндон Ингрэм получил разрешение на тренировки с полным контактом
1сегодня, 13:20
Летняя лига в Лас-Вегасе. «Юта» Эйса Бэйли встретится с «Шарлотт» Кона Книппела, «Вашингтон» Тре Джонсона сыграет с «Финиксом» Хамана Малуача и другие матчи
сегодня, 12:30
Дэвид Адельман о Йонасе Валанчюнасе: «Впервые у нас будет запасной центровой с похожим на Йокича набором навыков – после Демаркуса Казинса»
8сегодня, 12:27
Йоан Беранже набрал 11 очков, 8 подборов и 6 блок-шотов за 23 минуты в дебютном матче Летней лиги
4сегодня, 10:44Видео
УНИКС заключил контракт с Денисом Захаровым
1сегодня, 10:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Жальгирис» официально расстался с 4 американскими игроками: Данстоном, Мэнеком, Вонгом и Митчеллом
сегодня, 13:59Фото
Тайсон Перес продлил контракт с «Уникахой» до 2029 года
сегодня, 13:46Фото
Кобе Сэндерс подписал двусторонний контракт с «Клипперс»
сегодня, 13:33
«Игра нуждается в тебе, здоровяк». Стеф Карри спародировал первые шаги Леброна Джеймса в гольфе
1сегодня, 13:06Видео
Лучший бомбардир NCAA Эрик Диксон не выступает за «Лейкерс» в Летней лиге из-за травмы ноги
сегодня, 12:03
«Реал» подписал защитника сборной Германии Дэвида Кремера
сегодня, 11:37Фото
ЧЕ-2025. Девушки (U18). 1/4 финала. Франция разгромила Италию, Сербия проиграла Испании и другие результаты
вчера, 20:37
Райан Арчидиаконо продолжит карьеру в «Трапани Шарк»
5вчера, 19:10Фото
Артем Комолов, скорее всего, присоединится к МБА-МАИ
1вчера, 19:00
Денис Захаров, скорее всего, продолжит карьеру в УНИКСе
3вчера, 18:18