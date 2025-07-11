Кенни Эткинсон: «В следующие 2-3 года Эван Мобли должен попасть в число претендентов на MVP»

Главный тренер «Кэвс» ставит высокую планку для форварда.

«Не хочу давить на него, но в следующие 2-3 года Эван Мобли должен попасть в число претендентов на MVP», – сказал Эткинсон .

24-летний Мобли в сезоне-2024/25 занял 10-е место в голосовании за MVP. Кроме того, он получил награду «Лучшему защищающемуся», впервые в карьере попал на Матч всех звезд и был включен во вторую символическую сборную НБА .

В прошлом сезоне форвард в среднем набирал 18,5 очка, 9,3 подбора, 3,2 передачи и 1,6 блок-шота за матч, реализуя 55,7% бросков с игры и 37% из-за дуги.