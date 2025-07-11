Херб Джонс продлит контракт с «Новым Орлеаном» на 3 года и 68 миллионов долларов

26-летний форвард продолжит выступать за «Пеликанс».

«Новый Орлеан » и Херб Джонс (201 см) достигли договоренности о продлении соглашения на 3 года и 68 миллионов долларов.

Теперь общая сумма контракта Джонса с «Пеликанс» составляет 97 миллионов долларов на 5 лет с опцией игрока на сезон-2029/30.

Форвард был выбран «Новым Орлеаном» под 35-м номером на драфте-2021. В сезоне-2023/24 он вошел в первую защитную сборную. С момента дебюта в лиге Джонс входит в восьмерку игроков, сделавших 350 перехватов и 150 блок-шотов. По данным GeniusIQ, баскетболист два года подряд входит в топ-10 по эффективности защиты в изоляциях (минимум 150 изоляций).

Из-за травмы плеча/суставной губы он сыграл лишь 20 матчей в прошедшем сезоне – минимум за карьеру.