3

Херб Джонс продлит контракт с «Новым Орлеаном» на 3 года и 68 миллионов долларов

26-летний форвард продолжит выступать за «Пеликанс».

«Новый Орлеан» и Херб Джонс (201 см) достигли договоренности о продлении соглашения на 3 года и 68 миллионов долларов.

Теперь общая сумма контракта Джонса с «Пеликанс» составляет 97 миллионов долларов на 5 лет с опцией игрока на сезон-2029/30.

Форвард был выбран «Новым Орлеаном» под 35-м номером на драфте-2021. В сезоне-2023/24 он вошел в первую защитную сборную. С момента дебюта в лиге Джонс входит в восьмерку игроков, сделавших 350 перехватов и 150 блок-шотов. По данным GeniusIQ, баскетболист два года подряд входит в топ-10 по эффективности защиты в изоляциях (минимум 150 изоляций).

Из-за травмы плеча/суставной губы он сыграл лишь 20 матчей в прошедшем сезоне – минимум за карьеру.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoНовый Орлеан
logoНБА
переходы
logoХерберт Джонс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс Боррего останется в «Новом Орлеане», несмотря на интерес со стороны «Нью-Йорка»
9 июля, 20:07
Крис Пол провел почти великую карьеру. Почти MVP, почти чемпион, почти сокрушитель династий
758 июля, 22:30
«Новый Орлеан» заключил двусторонний контракт с новичком года G-лиги Треем Александером
14 июля, 07:22
Главные новости
Рик Карлайл: «Через год организуем следующий поход в плей-офф»
8 минут назад
«Лейкерс» обозначили смену приоритета с Леброна Джеймса серией микроагрессий». ESPN описал происходящее в клубе из Лос-Анджелеса
326 минут назад
Карсен Эдвардс перешел в «Виртус»
157 минут назад
Сани Бечирович занял должность спортивного директора «Зенита»
1сегодня, 14:41Фото
Тренер «Далласа» Джош Брогхамер: «Райан Нембхард жесткий, умный, оттесняет больших парней и принимает верные решения»
сегодня, 14:21Видео
Брэндон Ингрэм получил разрешение на тренировки с полным контактом
1сегодня, 13:20
Летняя лига в Лас-Вегасе. «Юта» Эйса Бэйли встретится с «Шарлотт» Кона Книппела, «Вашингтон» Тре Джонсона сыграет с «Финиксом» Хамана Малуача и другие матчи
сегодня, 12:30
Дэвид Адельман о Йонасе Валанчюнасе: «Впервые у нас будет запасной центровой с похожим на Йокича набором навыков – после Демаркуса Казинса»
8сегодня, 12:27
Йоан Беранже набрал 11 очков, 8 подборов и 6 блок-шотов за 23 минуты в дебютном матче Летней лиги
4сегодня, 10:44Видео
УНИКС заключил контракт с Денисом Захаровым
1сегодня, 10:23Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Жальгирис» официально расстался с 4 американскими игроками: Данстоном, Мэнеком, Вонгом и Митчеллом
сегодня, 13:59Фото
Тайсон Перес продлил контракт с «Уникахой» до 2029 года
сегодня, 13:46Фото
Кобе Сэндерс подписал двусторонний контракт с «Клипперс»
сегодня, 13:33
«Игра нуждается в тебе, здоровяк». Стеф Карри спародировал первые шаги Леброна Джеймса в гольфе
1сегодня, 13:06Видео
Лучший бомбардир NCAA Эрик Диксон не выступает за «Лейкерс» в Летней лиге из-за травмы ноги
сегодня, 12:03
«Реал» подписал защитника сборной Германии Дэвида Кремера
сегодня, 11:37Фото
ЧЕ-2025. Девушки (U18). 1/4 финала. Франция разгромила Италию, Сербия проиграла Испании и другие результаты
вчера, 20:37
Райан Арчидиаконо продолжит карьеру в «Трапани Шарк»
5вчера, 19:10Фото
Артем Комолов, скорее всего, присоединится к МБА-МАИ
1вчера, 19:00
Денис Захаров, скорее всего, продолжит карьеру в УНИКСе
3вчера, 18:18