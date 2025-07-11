Стефен Карри о завершении карьеры: «Не знаю, когда это произойдет. У меня еще 2 года по контракту»

У лидера «Голден Стэйт» нет четкой даты ухода на пенсию.

«Не знаю, когда это произойдет. У меня еще 2 года по контракту. Надеюсь, что мое физическое состояние позволит сделать выбор, и решение не придется принимать вынужденно. Так что я делаю все возможное, чтобы оставаться подвижным, активным и продолжать играть на высоком уровне. Посмотрим, что будет через два года», – сказал Карри .

Двукратный MVP завершил свой 16-й сезон в лиге, набирая в среднем 24,5 очка, 4,4 подбора и 6 передач за 70 матчей регулярного чемпионата и войдя во вторую символическую сборную НБА .

В соглашении Карри с «Уорриорс» осталось 2 сезона, за которые защитник заработает 122,2 миллиона долларов.