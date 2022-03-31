Болельщики «Портленда» встретили Си Джей Макколлума овациями стоя

В среду защитник «Нового Орлеана» впервые вернулся на площадку в составе своей новой команды. Болельщики «Блэйзерс» встретили игрока овациями стоя.

Сначала зрители устроили овации Макколлуму во время представления команд, а затем повторили овации после того, как клуб показал на большом экране видео в честь своего бывшего игрока.

25 очков Макколлума помогли «Пеликанс» обыграть «Блэйзерс» со счетом 117:107.

Макколлум провел за «Портленд» первые девять с половиной сезона карьеры. В феврале этого года клуб обменял его в перед дедлайном.

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