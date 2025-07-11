Стефен Карри об Эле Хорфорде в «Голден Стэйт»: «Когда… если это произойдет, мы об этом поговорим»

Лидер «Уорриорс» невольно намекнул на переход ветерана.

Когда Карри спросили, что он думает об идее присоединения Хорфорда к «воинам», защитник проронил слова, намекающие на то, что такой вариант событий должен произойти.

«Эл Хорфорд – чемпион, отличный игрок. Когда… если это произойдет, мы об этом поговорим», – сказал Карри.

39-летний Хорфорд пока что остается свободным агентом. Сообщалось, что игрок рассматривает переход в «Уорриорс», но также не отбрасывает вариант с завершением карьеры.