Джэйси Кэрролл – об угрозе Эллингтона в адрес Кампаццо: «А почему не сделал это во время игры?»

Форвард после воскресного матча с «Наггетс» (146:141 ОТ) написал, что собирается отомстить разыгрывающему .

Аргентинец в одном из эпизодов толкнул Эллингтона в спину, за что получил неспортивный фол второй степени и был удален.

«Ты получишь от меня при следующей встрече», – пригрозил Эллингтон бывшему игроку в твиттере после матча.

Защитник «Реала» усомнился в серьезности намерений Эллингтона.

«А почему не сделал это во время игры? В твиттере легко быть крутым парнем» – написал Кэрролл в ответ на твит Эллингтона.

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