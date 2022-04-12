Джэйси Кэрролл – об угрозе Эллингтона в адрес Кампаццо: «А почему не сделал это во время игры?»

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Форвард «Лейкерс» Уэйн Эллингтон после воскресного матча с «Наггетс» (146:141 ОТ) написал, что собирается отомстить разыгрывающему Факундо Кампаццо.

Аргентинец в одном из эпизодов толкнул Эллингтона в спину, за что получил неспортивный фол второй степени и был удален.

«Ты получишь от меня при следующей встрече», – пригрозил Эллингтон бывшему игроку «Реала» в твиттере после матча.

Защитник «Реала» Джэйси Кэрролл усомнился в серьезности намерений Эллингтона.

«А почему не сделал это во время игры? В твиттере легко быть крутым парнем» – написал Кэрролл в ответ на твит Эллингтона.

Драки всегда были важной частью НБА. Чтобы избавиться от них, пришлось изменить сам баскетбол

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