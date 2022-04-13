Ростислав Вергун: «Цмоки-Минск» получает колоссальный опыт в Единой лиге ВТБ»

Главный тренер остался доволен прогрессом, который показали игроки команды в матче против (73:93) в Единой лиге ВТБ.

«Несмотря на разницу в счете, должен отметить, что наша команда прибавила по сравнению с предыдущим матчем. Очень рад прогрессу, который показывают наши игроки. Думаю, что при такой игре у нас есть все основания думать о дальнейшем прогрессе в . Мы играли против очень организованного соперника. Желаю им удачи в дальнейшем. Уверен, что в плей-офф будут очень интересные матчи.

Выделил бы уровень игроков, которые позволяет решать исход дуэли в свою пользу. Для нас это огромная честь, и для меня очень важно, чтобы игроки понимали и принимали тот шанс, который они имеют. Они получают колоссальный опыт, играя с таким соперником», – сказал Вергун.

«Цмоки-Минску» остался один матч в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Команда идет на девятом месте (3-15) и потеряла шансы на выход в плей-офф.

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