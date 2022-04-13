Хавьер Паскуаль: «Зенит» закончил регулярный чемпионат на вершине, довольны результатом»

Главный тренер остался доволен результатом матча против «Цмоки-Минска» (93:73) и вторым местом команды (14-4) в регулярном чемпионате лиги ВТБ.

«Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые пришли на сегодняшний матч и были с нами, начиная от первой игры в сезоне. Начиная от 21 августа и до сегодняшнего дня мы провели отличный отрезок сезона. Второй год подряд мы заканчиваем регулярный сезон Единой лиги на вершине. Если бы не ситуация с отменой результатов некоторых матчей, то кто знает, чем бы закончилась регулярка.

Перед матчем мы понимали, что будем играть без Пойтресса, который получил небольшое повреждение пару дней назад, и без Лойда, который выбыл за день до игры. Мы играли очень хорошо и настолько хорошо, насколько нам позволял соперник. — отличная команда с тренером, которого я очень уважаю и ценю. Мы должны быть довольны этим результатом», – сказал Паскуаль.

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