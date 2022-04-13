ТВ-аудитория НБА выросла на 19% по сравнению с прошлым сезоном

Американское издание The Athletic отметило значительный рост аудитории НБА на телевидении и в социальных сетях.

Средняя аудитория НБА в регулярном чемпионате 2021–2022 годов на каналах ABC, ESPN и TNT выросла на 19% по сравнению с предыдущим годом. Это также на 3% больше, чем в сезоне 2019/20.

NBA TV провела самый просматриваемый регулярный чемпионат с сезона-17/18, причем количество зрителей среди женщин в этом году выросло на 23 процента и теперь составляет треть аудитории НБА.

Однако авторы исследования отмечают, что трансляции прошлых лет не учитывали людей, которые смотрели НБА в барах, отелях или вечеринках. Таким образом, аудитория в пошлых сезонах была еще больше, чем зафиксировано в статистике.

Лига также добилась успехов в социальных сетях. NBA TikTok набрал 481 миллион просмотров видео, что на 305% больше, чем в прошлом сезоне. Instagram Reels набрал 3,3 миллиарда просмотров, показав рост на 259%.

НБА завершила регулярный сезон с более чем 66 миллионами подписчиков в Instagram. Теперь это самый популярный профессиональный спортивный аккаунт в мире.

Лига планирует получить до 75 миллиардов долларов по следующему телевизионному контракту, который может быть заключен в 2025–2026 годах. Текущие контракты с и Turner Sports принесут НБА в общей сложности 24 миллиарда долларов с 2016 по 2025 годы.

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