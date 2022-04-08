У Янниса имелись счета в 50 банках, пока владелец «Бакс» не посоветовал ему, куда инвестировать деньги

У двукратного MVP НБА Янниса Адетокумбо из «Бакс» были открыты счета в 50 различных банках, каждый из которых соответствовал лимиту покрытия Федеральной корпорации страхования депозитов.

Такое положение вещей вызвало недоумение у совладельца «Милуоки» Марка Ласри, который посоветовал баскетболисту инвестировать деньги и дал консультацию по вопросу.

«Я провожу с игроками много времени, объясняя, куда им следует инвестировать. Сказал Яннису, что ему не нужны счета в 50 разных банках. Объяснил ему, что если JPMorgan разорится, то его маленькие симпатичные банки тоже разорятся. Объяснил ему, что надо купить казначейские облигации США, вот что надо покупать», – заявил Ласри.

В декабре Адетокумбо подписал с «Бакс» самый крупный контракт в истории НБА – 5 лет и 228 миллионов долларов.

«Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке