Два человека застрелены рядом с тренировочной базой «Бруклина»

На станции метро недалеко от тренировочного комплекса «Бруклина» произошел конфликт с применением огнестрельного оружия.

«Сотрудники базы смотрят репортаж о стрельбе в метро по телевизору рядом с тренировочной площадкой. Над районом летают вертолеты, а мобильные телефоны жужжат, предупреждая о том, что происходит снаружи. Станция метро находится примерно в полумиле от комплекса «Нетс», – сообщает журналист ESPN Ник Фридель.

«Я знаю, что пару человек застрелили. Это неприятная ситуация. Надеюсь, что они разберутся. Там полный беспорядок», – комментирует ситуацию форвард «Бруклина» .

Сегодня «Нетс» предстоит матч в рамках плей-ин против «Кливленда». В случае победы команда обеспечит себе выход в плей-офф.

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