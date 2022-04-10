Кевин Дюрэнт: «Не думаю, что команды Востока опасаются «Бруклина»

Форвард не думает, что команды умышленно стараются занять более низкое место в таблице, чтобы избежать встречи с «Нетс» в плей-офф.

«Не верю, что команды это делают. Думаю, что многие команды пытаются позаботиться о здоровье своих игроков перед выходом в плей-офф.

Если честно, я не думаю, что они опасаются нас. Поэтому мы сконцентрированы на том, что делаем, и независимо от того, с кем мы играем, просто показываем свой баскетбол», – сказал Дюрэнт.

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