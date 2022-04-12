Менеджер клуба Западной конференции: «Уорриорз» могут побороться за Руди Гобера летом»

Руководитель одного из клубов Западной конференции НБА предположил, что «Голден Стэйт» захочет усилиться центровым «Юты» Руди Гобером после окончания нынешнего сезона.

«Если Руди Гобер будет доступен этим летом, многие ветераны «Уорриорз» могут захотеть, чтобы команда поборолась за него», – сказал анонимный менеджер.

Вокруг «Юты» ходит множество слухов на фоне неудачного выступления команды в этом сезоне. Французский центровой ранее опроверг информацию о том, что лидеры «Джаз» хотят покинуть клуб.

Гобер также известен своими непростыми взаимоотношениями с одним из лидеров «Голден Стэйт»

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