Лига чемпионов. 1/4 финала. «Хапоэль Холон» примет «Страсбург», «Тенерифе» – «Тофаш»

В среду, 6 апреля, в рамках серий 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов состоятся два матча.
Израильский «Хапоэль Холон» встретится с французским «Страсбургом». Испанский «Тенерифе» примет турецкий «Тофаш».
Лига чемпионов
Плей-офф
1/4 финала (до двух побед)
Хапоэль Холон Израиль – Страсбург Франция
6 апреля. 19:00
Тенерифе Испания – Тофаш Турция
6 апреля. 21:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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