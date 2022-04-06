Лига чемпионов. 1/4 финала. «Хапоэль Холон» примет «Страсбург», «Тенерифе» – «Тофаш»

В среду, 6 апреля, в рамках серий 1/4 финала плей-офф Лиги чемпионов состоятся два матча.

Израильский «Хапоэль Холон» встретится с французским «Страсбургом». Испанский «Тенерифе» примет турецкий «Тофаш».

чемпионов

Плей-офф

1/4 финала (до двух побед)

Хапоэль Холон Израиль – Страсбург Франция

6 апреля. 19:00

Тенерифе Испания – Тофаш Турция

6 апреля. 21:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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