Джарретт Аллен пропустит матч плей-ин против «Бруклина»

Центровой пропустит матч плей-ин против «Бруклина», который состоится во вторник.

Аллен продолжает восстанавливаться после перелома пальца левой руки, полученного им 6 марта.

В случае поражения от «Нетс» клубу из Огайо предстоит провести еще один матч плей-ин. В «Кавальерс» пессимистично оценивают шансы Аллена на участие в нем.

В 56 встречах регулярки участник Матча звезд в среднем набирал по 16,1 очка, 10,8 подбора и 1,3 блок-шота при 67,7% с игры.

«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта – фаворит Востока или команда уровня плей-ин? Никто толком не понимает