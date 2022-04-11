«Миннесота» продлила контракт с Крисом Финчем на несколько лет

«Миннесота» объявила о продлении контракта с главном тренером команды Крисом Финчем на несколько лет. Соглашения с тренерским штабом Финча также продлены. Условия не разглашаются.

«Тимбервулвс» подписали продление контракта с главным тренером за день до матча против «Клипперс» в рамках турнира плей-ин.

Команда завершила регулярный чемпионат на 7-м месте в Западной конференции (46-36). Финч стал вторым тренером в истории «Миннесоты», с которым команда добилась такого результата.

Кроме того, «Тимбервулвс» впервые в истории клуба заняли первое место в лиге по количеству очков в среднем за матч (115,9). Команда Финча также лидирует в этом сезоне по реализованным трехочковым (1 211) и потерям у соперника (1339).

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