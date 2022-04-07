Матисс Тайбулл не имеет права играть в выездных матчах с «Торонто»

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Защитник «Филадельфии» Матисс Тайбулл не может выходить на площадку в выездных матчах против «Торонто».

«Сиксерс» перед встречей с «Рэпторс» в Канаде в четверг обозначили статус Тайбулла как «не имеет права играть».

Ранее в «Филадельфии» и «Бостоне» отказались отвечать на вопрос ESPN о том, все ли игроки в составах команд сделали прививки от коронавируса. Таким образом, Тайбулл, с высокой вероятностью является невакцинированным игроком в составе «76-х».

«Филадельфия» и «Торонто» на данный момент занимают 4-е и 5-е места на Востоке и должны встретиться в первом раунде. По канадским правилам, все баскетболисты должны сделать прививки для въезда в страну.

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