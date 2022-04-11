Джон Браун проведет остаток сезона в «Брешии»

Теги переходы УНИКС чемпионат Италии Брешия Джон Браун Баскетбол

Итальянская «Брешия» договорилась о подписании контракта до конца сезона-2021/22 с форвардом Джоном Брауном (30 лет, 203 см).

Об этом сообщает инсайдер Лука Д’Алессандро.

Браун ранее договорился о расторжении контракта с УНИКСом и стал свободным агентом.

В дебютном сезоне Евролиги американец набирал 10,3 очка, 4,8 подбора, 1,2 передачи и 2,8 перехвата в среднем за игру.

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