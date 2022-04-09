«Нетс» потеснили «Кавальерс» с 7-го места благодаря домашней победе

в пятницу обыграл на домашней площадке (118:107) и потеснил клуб из Огайо на 8-е место в таблице Восточной конференции.

«Нетс» (43-38) и «Кавальерс» (43-38) имеют одинаковые показатели, но бруклинцы опережают соперника по личным встречам. Команда Стива Нэша сохранит 7-е место, если обыграет «Пэйсерс» в последнем матче регулярного чемпионата в воскресенье.

В турнире плей-ин 7-я команда примет 8-ю по итогам регулярки. Победитель попадет в плей-офф, а проигравший оспорит последнюю путевку с командой, которая выиграет в дуэли занявших 9-е и 10-е места.

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