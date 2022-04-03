Дрю Холидэй получит бонус 306 000 долларов за количество сыгранных минут в нынешнем сезоне

Защитник «Милуоки» получит финансовый бонус по контракту за количество минут, проведенных на площадке в нынешнем сезоне.

Как сообщает инсайдер ESPN Бобби Маркс, Холидэй преодолел отметку в 2075 минут и получит вознаграждение в размере 306 тысяч долларов. Это пятый сезон подряд, в котором ему удается активировать данную опцию.

По условиям соглашения защитник также может получить бонусы за количество сыгранных матчей в сезоне и за количество подборов в среднем за игру.

В нынешнем сезоне Холидэй набирает в среднем 18,6 очка, а также совершает 6,7 передачи 4,5 подбора и 1,7 перехвата при реализации 41,1% трехочковых.

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