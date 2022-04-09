Яннис – о возможном призе MVP и 1-м месте по результативности: «Не те вещи, о которых стоит думать»

Форвард «Бакс» заявил, что не думает об индивидуальных наградах под занавес регулярного чемпионата.

«Подобные размышления отвлекают. Не те вещи, о которых стоит думать, это мешает реализовать весь потенциал. Меня не волнует победа в гонке MVP. Меня не волнует победа в снайперской гонке. Самое главное – показывать свою лучшую игру. Я действительно так думаю», – заявил Яннис.

Грек набирает 29,9 очка в среднем за игру, занимая 3-е место в списке самых результативных игроков. Лидирует Джоэл Эмбиид из «Сиксерс» (30,4 очка).

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