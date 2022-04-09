«Юта» упустила 17-очковое преимущество в 4-й четверти матча с «Финиксом»

«Юта» в пятницу упустила 17-очковое преимущество в четвертой четверти домашнего матча с и проиграла со счетом 105:111.

По ходу заключительного отрезка баскетболисты «Джаз» не могли забросить с игры на протяжении семи минут (9 промахов подряд). Четверть завершилась со счетом 36:13 в пользу «Санз».

«Юта» в нынешнем сезоне потерпела 16 поражений в матчах, по ходу которых имела двузначное преимущество.

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