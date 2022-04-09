Эван Мобли вернулся в строй после травмы

Новичок вернулся в состав в пятницу в матче с «Бруклином» (107:118).

Мобли пропустил 5 последних встреч из-за растяжения левого голеностопа. «Кавальерс» проиграли в четырех из них.

Мобли считается главным претендентом на приз новичку сезона. В пятницу на его счету 17 очков, 7 подборов, 2 перехвата и 2 блок-шота за 34 минуты.

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