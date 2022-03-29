Эван Мобли получил травму голеностопа

Бигмен «Кавальерс» не смог доиграть матч против «Мэджик» (101:107) в понедельник из-за растяжения связок левого голеностопа.

Мобли получил травму во второй четверти, когда неудачно приземлился на ногу Франца Вагнера.

Рентген не выявил у 3-го номера драфта-2021 перелома.

Мобли набирает 14,9 очка и 8,3 подбора в среднем за игру. Он является одним из главных претендентов на приз новичку года.

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