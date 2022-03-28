Функционер НБА: «Ни один новичок не влияет на исход матча так сильно, как Эван Мобли»

По словам руководителя одного из клубов , форвард «Кливленда» Эван Мобли превосходит остальных новичков лиги в определенной категории.

«Ни один новичок не влияет на исход матча так сильно, как Эван Мобли, и он делал это на обоих концах площадки.

Если вы посмотрите, где «Кавальерс» были год назад по сравнению с этим сезоном, вы поймете, почему Мобли называют лучшим игроком последнего драфа, и почему «Кавальерс» совершили такой огромный скачок в этом сезоне.

При росте больше 210 сантиметров у него есть все, чтобы стать самым талантливым игроком поколения. Прибавьте к этому его статистические показатели за сезон и выход «Кливленда» в плей-офф, и у вас не будет сомнений, что он должен быть назван новичком года», – сказал функционер.

Эван Мобли может вырасти в великого «большого». Почему Кливленд кайфует от него уже сейчас