Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Баварию», «Панатинаикос» в гостях сыграет с «Альбой»

В среду, 6 апреля, в рамках регулярного чемпионата Евролиги-2021/22 состоятся два матча.

Действующий чемпион «Анадолу Эфес» примет «Баварию», «Панатинаикос» в гостях сыграет с «Альбой».

Евролига

Регулярный чемпионат

Положение команд: Барселона Испания – 21-6, Олимпиакос Греция – 19-9, Реал Испания – 18-9, Милан Италия – 18-9, Анадолу Эфес Турция – 15-11, Маккаби Плейтика Израиль – 15-11, Монако Монако – 14-13, Бавария Германия – 13-13, Баскония Испания – 12-16, Альба Германия – 11-15, Црвена Звезда Сербия – 11-16, Фенербахче Турция – 10-16, Панатинаикос Греция – 8-18, Виллербан Франция – 8-19, Жальгирис Литва – 8-20, Зенит Россия – 0-0, ЦСКА Россия – 0-0, УНИКС Россия – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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