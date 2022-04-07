Скаут НБА: «На месте «Майами» я бы не хотел увидеться с «Бруклином» в первом раунде»

По мнению скаута одного из клубов Восточной конференции, стоит опасаться встречи с в первом раунде плей-офф.

«На месте «Майами» я бы не хотел увидеться с «Бруклином» в первом раунде.

Я оценивают команды по тому, как они играют в гостях, и как они завершают сезон. Способен ли «Бруклин» сделать то, что сделала «Атланта», и удивить всех? Я не могу сбрасывать их со счетов», – передает слова скаута Fox Sports.

На сегодняшний день «Хит» (52-28) лидирует на Востоке, опережая «Селтикс» (50-30) на две победы. «Нетс» находятся на восьмой строчке, но могут завоевать седьмой номер посева в турнире плей-ин.

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века