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    Деннис Шредер может вернуться в «Лейкерс», если «Рокетс» выкупят его контракт

    Теги возможные переходы Хьюстон Лейкерс НБА Деннис Шредер Баскетбол

    «Лейкерс» будут заинтересованы в приобретении Денниса Шредера в качестве запасного разыгрывающего, если «Хьюстон» решит выкупить контракт игрока, сообщает The Athletic.

    Вчера перед дедлайном «Бостон» отправил Шредера в «Хьюстон» в обмен на центрового Даниэля Тайса. «Рокетс» вдобавок получили Энеса Кантера Фридома и Бруну Фернанду.

    Напомним, что немецкий разыгрывающий перешел в «Лейкерс» в 2020 году с надеждой на долгосрочное сотрудничество, но прошлым летом покинул команду. В связи с этим в клубе остаются некоторые разногласия по поводу Шредера.

    Возможными кандидатами на переход в «Лейкерс» после выкупа контракта называют Горана Драгича, Гэри Харриса, Эрика Бледсоу, Пола Миллсэпа, Деандре Бембри, Майка Мускалу, Томаша Саторански и Тристана Томпсона. 

    🤯 Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен

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