Деннис Шредер может вернуться в «Лейкерс», если «Рокетс» выкупят его контракт

будут заинтересованы в приобретении в качестве запасного разыгрывающего, если решит выкупить контракт игрока, сообщает The Athletic.

Вчера перед дедлайном «Бостон» отправил Шредера в «Хьюстон» в обмен на центрового Даниэля Тайса. «Рокетс» вдобавок получили Энеса Кантера Фридома и Бруну Фернанду.

Напомним, что немецкий разыгрывающий перешел в «Лейкерс» в 2020 году с надеждой на долгосрочное сотрудничество, но прошлым летом покинул команду. В связи с этим в клубе остаются некоторые разногласия по поводу Шредера.

Возможными кандидатами на переход в «Лейкерс» после выкупа контракта называют Горана Драгича, Гэри Харриса, Эрика Бледсоу, Пола Миллсэпа, Деандре Бембри, Майка Мускалу, Томаша Саторански и Тристана Томпсона.

🤯 Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен