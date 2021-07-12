Единая лига ВТБ. 26 очков Макколлума помогли «Локомотиву-Кубань» спастись в матче с «Пармой», «Автодор» взял верх над «Зелена-Гурой»

В субботу, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермская «Парма-Париматч» на своей площадке уступила краснодарскому «Локомотиву-Кубань», имея по ходу встречи 20-очковое преимущество.
Саратовский «Автодор» дома взял верх над польской «Зелена-Гурой».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 декабря, 11.30, «УДС Молот»
- Парма-Париматч
- Юшкявичюс (22), Параховский (19 + 9 подборов), Мейерис (11), Дж. Хилл (3 + 10 передач), Жукаускас (3) – старт; Забелин (14), Платунов (11), Жмако (2), Перевалов (0), Буланов (0).
- Дата проведения
- 11 декабря, 16.00, «ДС Кристалл»
Положение команд: УНИКС – 7-1, Автодор – 7-1, Зенит – 5-1, ЦСКА – 5-2, Локомотив-Кубань – 5-3, Нижний Новгород – 4-3, Парма-Париматч – 3-4, Калев – 3-5, Астана – 2-5, Енисей – 2-5, Цмоки-Минск – 1-7, Зелена-Гура – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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