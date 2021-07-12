Единая лига ВТБ. 26 очков Макколлума помогли «Локомотиву-Кубань» спастись в матче с «Пармой», «Автодор» взял верх над «Зелена-Гурой»

Теги результаты Локомотив-Кубань Автодор Единая лига ВТБ Зелена-Гура Парма-Париматч Баскетбол

В субботу, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермская «Парма-Париматч» на своей площадке уступила краснодарскому «Локомотиву-Кубань», имея по ходу встречи 20-очковое преимущество.

Саратовский «Автодор» дома взял верх над польской «Зелена-Гурой».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат  

Парма-Париматч – Локомотив-Кубань 85:90 (27:14, 25:24, 17:20, 16:32)
Дата проведения
11 декабря, 11.30, «УДС Молот»
Онлайн матча
Парма-Париматч
Юшкявичюс (22), Параховский (19 + 9 подборов), Мейерис (11), Дж. Хилл (3 + 10 передач), Жукаускас (3) – старт; Забелин (14), Платунов (11), Жмако (2), Перевалов (0), Буланов (0).
Локомотив-Кубань
Макколлум (26), Мотли (20 + 9 подборов + 6 потерь), Уиттингтон (11 + 7 подборов), Ильницкий (9), Кук (0) – старт; Кидд (18), Емченко (6), Щербенев (0), Ведищев (0), Паунич (0), Калинов (0), Елантовцев (0).

Автодор – Зелена-Гура 81:74 (19:25, 8:14, 22:17, 32:18)
Дата проведения
11 декабря, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 7-1, Автодор – 7-1, Зенит – 5-1, ЦСКА – 5-2, Локомотив-Кубань – 5-3, Нижний Новгород – 4-3, Парма-Париматч – 3-4, Калев – 3-5,  Астана – 2-5, Енисей – 2-5, Цмоки-Минск – 1-7, Зелена-Гура – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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