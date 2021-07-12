Единая лига ВТБ. 26 очков Макколлума помогли «Локомотиву-Кубань» спастись в матче с «Пармой», «Автодор» взял верх над «Зелена-Гурой»

В субботу, 11 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пермская «Парма-Париматч» на своей площадке уступила краснодарскому «Локомотиву-Кубань», имея по ходу встречи 20-очковое преимущество.

Саратовский «Автодор» дома взял верх над польской «Зелена-Гурой».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: УНИКС – 7-1, – 7-1, Зенит – 5-1, ЦСКА – 5-2, – 5-3, Нижний Новгород – 4-3, – 3-4, Калев – 3-5, Астана – 2-5, Енисей – 2-5, Цмоки-Минск – 1-7, – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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