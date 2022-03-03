Тристан Томпсон на разминке семь раз подряд смазал из трехсекундной зоны

В сети появилось видео, на котором центровой «Чикаго» Тристан Томпсон во время разминки перед матчем с «Мемфисом» смазал семь подряд бросков из трехсекундной зоны.
Напомним, что в игре против «Гризлис» Томпсон рассмешил зрителей, бросая с линии штрафных. Сначала он не добросил мяч до кольца, а затем реализовал штрафной с отскоком от щита.
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Pregame construction 🧱 (via kost2kost1/TT) pic.twitter.com/v9zJHDSDq0— Overtime (@overtime) March 3, 2022