Тристан Томпсон на разминке семь раз подряд смазал из трехсекундной зоны

В сети появилось видео, на котором центровой во время разминки перед матчем с «Мемфисом» смазал семь подряд бросков из трехсекундной зоны.

Напомним, что в игре против «Гризлис» Томпсон рассмешил зрителей, бросая с линии штрафных. Сначала он не добросил мяч до кольца, а затем реализовал штрафной с отскоком от щита.

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