Дэнни Грин: «Бен Симмонс летом сменил номер телефона, не сказав никому из «Сиксерс»

Форвард «Филадельфии» рассказал, что летом сменил номер телефона, не сказав никому из команды. Симмонс не отвечал на сообщения и звонки партнеров по команде, и никто не общался с ним, пока он неожиданно не появился в тренировочном лагере.

«Все мы в разное время пытались связаться с ним. Думаю, что он сменил телефонный номер. Но мне удалось связаться с ним по личным каналам, и я сказал: «Послушай, чувак, мы можем все изменить. Давай сядем и поговорим». Я отправил ему пару текстовых сообщений.

С тех пор от него ничего не было слышно. Я разговаривал с Джоэлом, разговаривал с Тобайасом. Я разговаривал с большинством парней этим летом, но не получал ответа от Бена», – рассказал Грин в «The Ryen Russillo Podcast».

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