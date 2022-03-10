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    Дэнни Грин: «Бен Симмонс летом сменил номер телефона, не сказав никому из «Сиксерс»

    Теги Филадельфия НБА Дэнни Грин Бен Симмонс Баскетбол

    Форвард «Филадельфии» Дэнни Грин рассказал, что Бен Симмонс летом сменил номер телефона, не сказав никому из команды. Симмонс не отвечал на сообщения и звонки партнеров по команде, и никто не общался с ним, пока он неожиданно не появился в тренировочном лагере.

    «Все мы в разное время пытались связаться с ним. Думаю, что он сменил телефонный номер. Но мне удалось связаться с ним по личным каналам, и я сказал: «Послушай, чувак, мы можем все изменить. Давай сядем и поговорим». Я отправил ему пару текстовых сообщений.

    С тех пор от него ничего не было слышно. Я разговаривал с Джоэлом, разговаривал с Тобайасом. Я разговаривал с большинством парней этим летом, но не получал ответа от Бена», – рассказал Грин в «The Ryen Russillo Podcast».

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