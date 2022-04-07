Болельщик выиграл 160 тысяч долларов, поставив на то, что «Лейкерс» не попадут в плей-офф

Болельщик выиграл 160 тысяч долларов, поставив в сентябре 2021 года на то, что «Лейкерс» не попадут в плей-офф-2022.

«Лейкерс» перед началом сезона-2021/22 считались одним из главных претендентов на титул. Мужчина поставил 10 тысяч долларов на то, что калифорнийская команда не попадает в плей-офф (коэффициент +1600).

«Лейкерс» лишились шансов на попадание в плей-офф во вторник после поражения от «Санз».

Перед сезоном эти «Лейкерс» назывались главными претендентами на титул. Сейчас – самой позорной командой XXI века