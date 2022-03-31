У «Селтикс» и «Сиксерс» перед возможной серией с «Рэпторс» могут быть невакцинированные игроки

В и «Филадельфии» отказались отвечать на вопрос ESPN о том, все ли игроки в составах команд сделали прививки от коронавируса.

В такой ситуации «Селтикс» и «Сиксерс» рискуют оказаться без помощи непривитых баскетболистов в выездных матчах плей-офф против «Рэпторс».

На в первом раунде помимо «Бостона» и «Филадельфии» могут также попасть и «Милуоки». Две последние команды подтвердили, что все игроки вакцинированы. По канадским правилам, все баскетболисты должны сделать прививки для въезда в страну.

«Селтикс» играли против «Рэпторс» в Торонто в понедельник. По разным причинам встречу пропустили Роберт Уильямс, Эл Хорфорд, Джейсон Тейтум и Джейлен Браун.

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