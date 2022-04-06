«Барселона» сыграет с «Баварией» в 1/4 финала Евролиги

Определилась первая четвертьфинальная пара Евролиги – сыграет с «Баварией».

Немецкая команда проиграла «Анадолу Эфесу» (76:81) и осталась на восьмом месте в регулярном чемпионате. Это означает, что в плей-офф ей предстоит встретиться с «Барселоной», которая обеспечила себе первый посев ранее.

Каталонцы выиграли оба матча между клубами в нынешнем сезоне.

Матчи стадии 1/4 финала Евролиги начнутся 19 апреля. Команды проведут серии до трех побед.

Душан Ивкович выиграл Евробаскет после 3-летней изоляции Югославии. А Евролигу – после 6-кратного сокращения бюджета «Олимпиакоса»