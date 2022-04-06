Бывший тренер НБА: «Если «Никс» уволят Тибодо, Леон Роуз тоже должен уйти»

Один из бывших тренеров прокомментировал ситуацию с главным тренером , который может покинуть команду после окончания нынешнего сезона.

«Я просто не хочу, чтобы «Никс» повторяли собственные ошибки. Вокруг них продолжает создаваться шум. Всегда можно сделать что-то лучше. Для меня все организации должны связывать тренеров и руководителей. Особенно это касается тех клубов, которые долго проигрывают. В «Никс» Тибодо и Роуз должны рассматриваться вместе. Когда один из вас уходит, вы оба уходите», – сказал тренер.

Ранее сообщалось, что владельцы «Никс» могут уволить президента клуба Леона Роуза, если он расстанется с главным тренером команды Томом Тибодо.

В нынешнем сезоне «Нью-Йорк» с показателями 35-44 находятся на 12-м месте в таблице Восточной конференции.

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