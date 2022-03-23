Том Тибодо: «Вы можете провести один отличный матч и девять плохих – это не поможет команде»

Главный тренер рассказал о своем подходе к распределению игрового времени в команде.

«Во-первых, нужно хорошо тренироваться. Затем, даже если вы проводите на площадке одну минуту, десять минут, пять минут, вы должны хорошо играть. Вся команда должна хорошо играть, это не про одного конкретного человека. Вы можете провести один отличный матч и девять плохих – это не поможет команде. Именно так все работает.

Вы должны понимать, в чем заключается ваша работа, вникать во все детали каждого состава, каждой схемы. Тогда вы вписываетесь в команду и играете на победу. Нужно жертвовать своей игрой ради команды», – сказал Тибодо.

«Нью-Йорк» с показателями 30-42 занимает 12 место в Восточной конференции. Некоторые игроки «Никс» потеряли место в составе команды по ходу нынешнего сезона.

Ранее проходила информация, что руководство клуба может уволить Тибодо этим летом.

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