Джулиус Рэндл может пропустить остаток сезона из-за травмы

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Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл продолжает испытывать проблемы со здоровьем, сообщает The Athletic.

Главный тренер команды Том Тибодо отметил, что игрок пропустит следующий матч против «Орландо» 3 марта и, скорее всего, оставшиеся встречи нынешнего сезона.

Рэндл продолжает восстанавливаться после повреждения сухожилия четырехглавой мышцы бедра.

«Никс» потеряли шансы на попадание в плей-ин НБА-2021/22.

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