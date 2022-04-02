Джулиус Рэндл может пропустить остаток сезона из-за травмы

Форвард продолжает испытывать проблемы со здоровьем, сообщает The Athletic.

Главный тренер команды отметил, что игрок пропустит следующий матч против 3 марта и, скорее всего, оставшиеся встречи нынешнего сезона.

Рэндл продолжает восстанавливаться после повреждения сухожилия четырехглавой мышцы бедра.

«Никс» потеряли шансы на попадание в плей-ин НБА-2021/22.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке