Джулиус Рэндл может пропустить остаток сезона из-за травмы

Форвард «Нью-Йорка» Джулиус Рэндл продолжает испытывать проблемы со здоровьем, сообщает The Athletic.
Главный тренер команды Том Тибодо отметил, что игрок пропустит следующий матч против «Орландо» 3 марта и, скорее всего, оставшиеся встречи нынешнего сезона.
Рэндл продолжает восстанавливаться после повреждения сухожилия четырехглавой мышцы бедра.
«Никс» потеряли шансы на попадание в плей-ин НБА-2021/22.
Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке