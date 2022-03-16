«Нью-Йорк» не планирует увольнять Тома Тибодо после сезона-2021/22

Руководство собирается продолжить сотрудничество с главным тренером команды , сообщает Bleacher Report.

Источники, знакомые с ситуацией, считают увольнение Тибодо рискованным решением для президента клуба Леона Роуза. Отмечается, что функционер может понести персональную ответственность перед владельцами за слишком частые изменения в тренерском штабе.

Роуз был назначен на свою должность 2 марта 2020 года. после окончания сезона-2019/20 он уволил главного тренера команды Майка Миллера и пригласил на его место Тибодо.

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