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    «Нью-Йорк» не планирует увольнять Тома Тибодо после сезона-2021/22

    Теги Нью-Йорк НБА Том Тибодо Леон Роуз Баскетбол

    Руководство «Нью-Йорка» собирается продолжить сотрудничество с главным тренером команды Томом Тибодо, сообщает Bleacher Report.

    Источники, знакомые с ситуацией, считают увольнение Тибодо рискованным решением для президента клуба Леона Роуза. Отмечается, что функционер может понести персональную ответственность перед владельцами за слишком частые изменения в тренерском штабе.

    Роуз был назначен на свою должность 2 марта 2020 года. после окончания сезона-2019/20 он уволил главного тренера команды Майка Миллера и пригласил на его место Тибодо.

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