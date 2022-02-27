Помощник главного тренера «Монако» Сергей Гладырь: «Это действительно сложно. Я не сплю, пытаюсь читать все новости и говорить с друзьями в Украине»

Бывший игрок, ныне ассистент главного тренера рассказал о ситуации, с которой столкнулись его родственники в Украине.

«Я стараюсь разговаривать с ними каждые два часа. Днем это сложнее сделать, потому что в городе танки. Я волнуюсь и боюсь. Я по-прежнему не знаю, как поступить. Мои жена и двое детей здесь, во Франции, это усложняет ситуацию. Честно говоря, я даже не знаю, что мне делать. Надеюсь, что ситуация разрешится в скором времени, но это действительно сложно.

Я не сплю, пытаюсь читать все новости и поговорить с моими друзьями в Украине. Последние четыре дня полностью были такими. Баскетбол немного помогает отвлечься от этих мыслей», - сказал специалист.

Гладырь родился и начал профессиональную карьеру баскетболиста в городе Николаев, который находится на юге Украины.

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